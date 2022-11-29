經濟部29日公布最新統計，COVID-19疫情自全球爆發以來，在國內有3波較明顯的疫情高峰，分別為2020年3至5月、2021年5至8月及2022年4月起至今，其中以第2波疫情管制較為嚴格，因而內需受創相對較大，今年確診病例雖創新高，惟隨疫苗接種普及，加上國人逐漸接受與病毒共存，管制措施逐步鬆綁，人潮逐漸回流，多項內需指標回溫。

參考近年走勢，零售業的部分在2020及2021年雖有部分時間點受疫情衝擊，致營收下滑，惟在網路銷售持續成長，加上政府祭出相關振興及補助措施下，帶動2020及2021全年營收均已回到疫情前規模，今年1至10月已明顯超越前三年同期水準。若從各小類觀察，除少數偏向觀光類型產業如「家用器具及用品零售業」、「其他綜合商品零售業」、「其他專賣零售業」，尚未回到疫情前水準外，其餘各業均已回到疫情前規模。

餐飲業則因為疫情對餐飲業的衝擊明顯較零售業大，2020及2021年全年營收 尚未回到疫情前水準。今年上半年受確診人數攀升，影響民眾外出用餐意願，表現尚不穩定，惟下半年隨人潮回流，營業額已超越疫情前水準。

今年因疫情常態化，加上國旅補助，累計1至10月餐館及飲料店營業額皆回復至疫情前同期水準；惟外燴及團膳承包業因航空載客數尚未全部恢復，仍較2019年同期減少30.3％。另依餐館型態觀察，西式速食、聚餐及日常型餐廳今年1至10月均回到疫情前同期水準，而「宴會型餐廳」今年1至10月營業額仍低於2019年同期。