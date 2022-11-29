33歲香港女星林芊妤（Coffee）因身材性感有「港版瑤瑤」封號，2014年她因跟富商男友進去殘障廁所半小時，鬧出「殘廁事件」，4年後她走出風波與銀行業男友翟志榮結婚，並育有一子，她更搖身變成百萬人追蹤的健身型Youtuber，近日卻被其他網紅點名疑似加入富商飯局陪吃行列，日前她受訪，無奈分享老公跟他說到底誰會約已婚婦女參加飯局。

根據香港媒體報導，近日有名KOL「Sean Lam」在問與答中暗示林芊妤結婚後仍有出席富豪飯局，讓林芊妤氣得在IG限時動態發出千字文反駁，強調結婚後不僅要忙家庭還有事業，卻被有心人的一句抹黑被歸零，「原來人只要有張嘴就說什麼都可以，這樣一句話就抺來我這麼多年的努力」，並詛咒對方遲早會有報應。

林芊妤發文回擊飯局事件。（圖／翻攝自coffee89921 IG）

林芊妤又表示，自己其實第一時間想提告，但想到雙方粉絲差異數，覺得此舉反而會中對方的計，幫對方炒知名度，並坦言：「我知道我今天早上太衝動了，他說的話可信度這麼低，有在關注我的人就知道是假的」。而據《香港01》報導，林芊妤最近到西九文化區出席活動，坦言飯局一事讓她很不爽，認真找過律師，發現對方人在日本，不知道律師信該寄到哪裡，只好打消主意，老公也勸她要有高EQ，不需要隨之起舞。

林芊妤一度無奈反諷，透露老公曾問她：「誰會請已婚婦女去飯局」，她也坦言剛出道時有收過淫媒仲介電話，但她隨即封鎖，強調自己不是隨便的人，至於「Sean Lam」在群組轉傳她和富二代合影，林芊妤澄清那是她10年前的男友，不是什麼飯局對象，她更在IG發表受傷心情，寫下：「也許沿路上會有人惡意中傷你，但別讓無謂人去標籤自己的人格和人生，也別理會外面的流言蜚語，把時間和心思留給值得去愛的人」。