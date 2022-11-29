彰化縣長王惠美在得知消息後，29日上午前往彰化基督教兒童醫院加護病房探視昏迷的3歲男童。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣1名3歲男童27日被送醫救治，醫生驚見他的腿、背及臀部等多處瘀青，全身幾乎無完好皮膚，疑遭藤條等器具虐打，涉嫌私虐的男童張姓生母及陳姓同居人，遭彰化地院裁定陳男收押禁見，張女限制住居；彰化縣長王惠美29日上午前往彰化基督教兒童醫院加護病房探視，希望大家一同集氣。

彰化縣長王惠美在得知消息後，29日上午前往彰化基督教兒童醫院加護病房探視昏迷的3歲男童，彰化基督教醫院副院長周志中、縣府社會處長王蘭心等陪同，王惠美緊靠在男童面前，面露不捨，王惠美說，希望大家能為男童集氣，度過難關，強調縣府會全力協助。

據了解，男童生父曾涉嫌家暴遭列管，父母離異後跟著26歲張姓母親同住。張女是新竹人，上月才帶男童搬到彰化溪洲，與29歲陳姓男友租屋同居，張女疑因工作不穩定，嫌兒子吵鬧與男友一起出手教訓。

張女27日下午2時發現兒子昏迷不醒，趕緊將兒子送醫，但男童傷勢嚴重且昏迷指數持續下降，被轉送彰化基督教醫院救治。彰基表示，男童到院時瞳孔放大，全身多處大小瘀青、瘀血，幾乎看不到完好皮膚，小腿、大腿、臀部、背部等處都有藤條抽打痕跡。

社會處表示，相關案情已由檢警調查，後續將依《兒少法》規定，以主管機關的名義對行為人提出「獨立告訴」，以保障兒少的司法權益，另外基於保護兒童之立場，縣府已啟動兒少緊急安置作業，並與他縣市政府社會處保持密切聯繫。