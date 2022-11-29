央行審慎緩步進入升息循環，遠東銀(2845)為減輕房貸族壓力，並響應政府2050年淨零碳排願景，宣布推出「綠建築房貸專案」、祭出低開辦費優惠，鼓勵民眾在購屋時，優先選擇綠建築標章建物。

綠建築不僅結合環保、節能與減廢等環境永續價值，且是以住戶舒適為基礎而設計的健康宅。根據台灣建築中心統計，全台綠建築標章通過案件數逐年成長，至2022年7月底已近4千件，發展動能可見。

遠東銀為發揮金融業影響力協助綠建築發展，至年底前凡提供符合內政部核發「綠建築標章」建物為擔保品的房貸案件，不分建物標章等級、不限房貸新舊戶皆可申辦優惠房貸專案，最長30年期、浮動年利率1.73％起，並享有開辦費888元優惠。

遠東銀致力落實ESG理念，關注氣候變遷與環境污染議題，甫於近期號召員工至新北市貢寮區挖子海灣淨灘撿拾海廢垃圾，以實際行動實踐財富管理十樂品牌的「樂益」共好價值。同時，亦陸續上架綠色金融商品，藉由數位金融促進節能減碳。

遠東銀擴增「信用卡i申請」功能，建置「行動投保平台」及提供多元金融交易項目的「遠銀O2O」，客戶可線上完成基金下單、ETF、外幣交易、定存交易等。此次進一步透過放貸業務，以綠建築房貸優惠專案邀請客戶用綠色金融商品，攜手追求永續的環境共好願景。