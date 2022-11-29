由於歐盟的金融公司相當依賴於亞馬遜、微軟、谷歌等少數巨頭在雲端運算提供關鍵服務，歐盟周一表示，金融公司必須證明自己能夠很快地從網路攻擊中復原。

歐盟監管單位擔心歐盟的銀行、投資公司、保險商逐漸將其關鍵功能和市場操作移往少數的雲端平台。監管部門表示，一家雲端服務公司發生故障，可能導致許多金融公司的服務癱瘓。

歐盟理事會表示，新版的《數位操作彈性法案》(DORA)已經進入歐盟的最後批准階段。

歐盟輪值主席國捷克的財政部長Zbynek Stanjura說，銀行和金融公司已經制定了IT安全計畫，但是它們還需要做更多，以便在遭受嚴重破壞時還能保持韌性。「多虧我們今天所採納的法律規定，我們的金融業將能夠更好地在任何時候繼續運轉」。

這些新要求將適用於金融公司和提供雲端服務的「關鍵」第三方。

歐盟的證券、保險和銀行業監管機構將撰寫新的技術規則，以便於執行新法律。

歐洲議會已經開了綠燈，該法律將於2024年底前生效。