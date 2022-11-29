花蓮「各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動」下月3日展開，各宗教團體共襄盛舉。（王志偉攝）

花蓮「各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動」已邁入第13年，今年活動將於12月3日展開，8天活動將有全縣遶境、定點祈福、普度法會等，最後來到六期重劃區提供平安祈福米，與民眾共享。不過，明年預算已被刪除，是否還會續辦？縣府代表秘書長饒忠今表示，會聽各宗教團體意見、了解民情，再做規畫。

前花蓮縣長傅崐萁任內首創花蓮年度宗教盛會（五教合一），每年均會固定在12月間舉行，一連8天展開13鄉鎮市祈福遶境活動，活動有佛教、道教、天主教、基督教、原住民祖靈及一貫道等團隊共同參與，希望藉遶境祈福、祈求台灣、花蓮縣一切平安祥和，用宗教力量安撫人心。

今年遶境祈福活動將於12月3日至10日共8天舉行，代理秘書長饒忠今天與各宗教代表，一同宣布活動即將啟動，饒忠說，12月3日下午1時30分在花蓮縣立體育館開幕，有熱鬧的開幕表演、各宗教祭祀儀典，有平安壽桃供民眾吃平安，開幕式結束後由新城鄉出發，展開全縣13鄉鎮市大遶境。

最後1天來到六期重劃區，辦理遶境晚會，包含宮廟慶典表演、廟口市集，也請來縣內知名廟宇設攤介紹宮廟歷史，還有擲筊大賽、童玩體驗等，現場提供平安祈福米供民眾領取，也可索取祈福卡片投入祈福箱。

花蓮縣政府編列明年度宗教預算6300多萬元，經縣議會審議，刪除2千多萬元通過，其中包括各宗教祭天祈福活動969萬9000元。

饒忠說，連年舉辦五教合一活動，是希望透過宗教力量帶給人們慰藉，也祈求合境平安。至於明年原本編列的活動預算已遭刪除，是否還會續辦？他表示，會尊重民意，先了解各宗教的想法再作規畫，縣府一切都會依規定辦理。