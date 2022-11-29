民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文辭去黨主席後，閣揆蘇貞昌也被點名該即刻下台。中廣董事長趙少康直呼「蘇貞昌還有臉繼續幹，臉皮真夠厚！」強調2018民進黨全面潰敗，都還知道應該大刀闊斧改革，這次卻是聞風不動；尤其蘇平日反質詢立委嘴臉潑辣蠻橫，人家要他下台卻高喊要「堅守崗位」，毫無風範可言。此說法獲超過6000個讚，大批網友也痛罵蘇「厚臉皮」。

趙少康昨（28）日在臉書發文表示，民進黨施政全面無能，選戰全面潰敗，九合一慘敗本來連總統都應該辭職，結果總統沒有辭職只辭黨主席、行政院長也不辭職，顯現民進黨完全沒有反省改革的決心，也完全不檢討自己到底錯在哪裡。

趙少康點名大罵「蘇貞昌還有臉繼續幹，臉皮真夠厚！」指出2018民進黨全面潰敗，都還知道應該大刀闊斧改革，這次卻是聞風不動，人民用選票給了民進黨一記當頭棒喝，希望民進黨能大澈大悟，但蘇貞昌還覺得一切很好，蘇還有臉皮高喊要「堅守崗位」。趙質疑，看看蘇平時反質詢立委、和立委對罵時潑辣蠻橫的嘴臉，哪有一個行政院長的樣子？蘇越「堅守崗位」，對2024藍軍選戰雖好，卻只會讓台灣被搞得越慘。

此文湧入逾6000個讚、破500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「真的超厚臉皮的，快下台！」「蘇貞昌，快下台！」「真的沒見過這樣銅牆鐵壁般厚的面皮啊」、「趙先生，我很矛盾，我真的不想再看到他，拿著撞球桿頤指氣使的樣子，還有在國會和委員吵架的嘴臉，但又希望他繼續當行政院長，繼續敗票到2024欸！」「千萬不可讓他下台，以免有人以為該黨還有希望」、「一個連神明都敢騙的人，有什麼是不敢做的」。