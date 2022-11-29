水試所委託鴻藻生技公司開發「海藻保濕活膚面膜」、「海藻深度滋養精華」及「海藻水凝護手霜」等3項特色產品，地方創生資源永續利用(于家麒攝)

「海藻保濕活膚面膜」可滋潤、保濕及有助皮膚健康(于家麒攝)

海藻中富含膳食纖維、蛋白質與礦物質，且具有多種海洋微量元素，圖前為海葡萄、右後為海木耳、左後為麒麟菜(于家麒攝)

水試所所長楊文璽表示，金門的地理環境非常適合養殖大型藻類，所方將持續推展各種藻類養殖計畫(于家麒攝)

金門四面環海，特殊的海域地形造就藻類得以生長的良好環境。金門縣水試所近年來致力於大型海藻的培育，在海洋委員會指導下執行「金門縣海洋地方創生人才培育暨永續產業升級計畫」，活化研發多種在地海藻資源特色產品，今(29)日上午特別舉辦產品開發展示會，與鄉親一同分享這份喜悅。

水試所表示，海藻中富含膳食纖維、蛋白質與礦物質，且具有多種海洋微量元素、海藻多醣及抗氧化能力，可有效防止細胞老化，清除體內自由基，有助於維持人體的基本新陳代謝，增加身體的免疫力。

近年水試所於海洋委員會指導下，執行「金門縣海洋地方創生人才培育暨永續產業升級計畫」，活化金門地區在地海藻資源特色產品，以金門海域大型經濟海藻為主軸，進行機能性產品研發，善用金門地區豐富海藻資源，蒐集金門在地海藻資源，委託鴻藻生技股份有限公司開發「海藻保濕活膚面膜」、「海藻深度滋養精華」及「海藻水凝護手霜」共3項特色產品，可滋潤、保濕及有助皮膚健康。

水試所所長楊文璽表示，金門的地理環境非常適合養殖大型藻類，所方也推展了好幾年的養殖計畫。藻類有區分適合夏天或冬天的生長季節，金門夏天夠熱，就以海葡萄、海木耳與麒麟菜進行繁殖；冬天夠冷則以海帶、紫菜為繁殖品種，而這5種藻類也成為金門水試所推展的主力。

楊文璽說，海藻除了是養生聖品，豐富的微量元素也非常適合開發為保健、美容的產品，所以委託鴻藻生技公司開發「海藻保濕活膚面膜」、「海藻深度滋養精華」及「海藻水凝護手霜」3項特色產品，由於首批各品項僅各生產200份於所內的旅服中心試賣，數量有限，如果業者有興趣，也可以找水試所與鴻藻公司共同來輔導開發。

值得關注的是，南六企業股份有限公司董事長黃清山今天也特別飛抵金門參加水試所這場發表會，對相關產品研究展現出濃厚的興趣，未來也很有可能投入藻類生技的合作開發行列，為地方創生投入更多的資源。

金門縣水試所致力於傳統漁業的轉型，利用在地海洋資源與人才培育的同時，開發海洋資源，進一步推動藻類資源相關技術研發與人才培育，整合研究人力與資源，同時培植延攬專業人才、在地青年及相關產業人才，進而創造多元藻類應用與產業價值，促進藍色產業永續發展，藉以開啟低碳產業商機。