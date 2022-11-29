家將在明年1月6日舉辦《輕輕許個願》家家生日音樂會。（相信音樂提供）

家家明年1月8日過生日，她近年來生日都平淡度過，「以前可能會人來瘋，不過現在走安逸穩定的路線，生日就希望大家都平安最重要，有幾個交心的好朋友祝福，我覺得就足夠了！」她29日宣布1月6日將在Legacy Taipei舉辦《輕輕許個願》生日音樂會，心情期待萬分，雀躍表示：「這陣子沒事就待在家，聽著這10年留下來的作品，偶爾還是會好奇，聽歌的你們是哪時候認識我的？」

暌違3年在台北舉辦專場演出，家家將與粉絲一同慶生，除了把初體驗獻給最愛的歌迷外，也回顧過去重拾初心，她坦言：「唱了這麼多年，還是會想要以最自然、純樸的心站在舞台上，我覺得那才是真正的自己，在那個狀態下唱歌是快樂的，底下觀眾也能感受到。」預告將會加入暖心的不插電形式演出，期許在新的一年自己能展現不同的面貌。

問起最難忘的生日回憶，家家分享：「小時候家人都會替我過生日，我永遠都記得第一次過生日是一個很大的驚喜！」原來當時家人藏驚喜，在她不知情的狀況下先被阿姨帶去買玩具禮物，她內心還疑問為何這麼好，「結果回到家，家裡暗暗的，大家都不見了，接著突然大大的蛋糕就端了出來，大家都在幫我慶生，真的很夢幻！這此之後我才也對『生日』、『慶生』有了概念」。

這次演唱會取名《輕輕許個願》，也讓家家想起從前自己許下的願望，她笑道：「小時候許的願望太多了，希望考試得第一之類的小小心願，我也許過長大要當歌星的願望，沒想到真的實現了！」對她來講，願望是一種吸引力法則，「當真的很想要實現某件事的時候，只要一直朝著這個方向和目標前進，就能夠達成心願，因為在許願同時，就一直在默默努力」。家家生日音樂會將在本週日12月4日中午12點開賣，請見售票頁面（https://tixcraft.com/activity/detail/23_jiajia）。更多活動近況可上相信音樂、家家官方臉書。