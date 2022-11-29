鹿港公所公布下一屆駐村藝術家的遴選辦法，駐村時程從明年2月25日至翌年2月29日止，即日起至1月6日受理申請。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮桂花巷藝術村可以算是近年鹿港人氣最旺的招牌之一，透過不同地域、特色的藝術家進駐，產生碰撞激出藝術火花。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

許志宏說，桂花巷藝術村過去是日式宿舍群，在王惠美縣長當年擔任鹿港鎮長內任，爭取千萬整修，目前桂花巷藝術村內共有10個工作室，提供藝術家免費進駐。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

彰化鹿港是全台傳統古蹟與工藝保存最完善的文化重鎮，其中桂花巷藝術村以駐村藝術家聞名，豐富的藝術饗宴、DIY活動等，每年吸引上萬遊客朝聖，鹿港公所公布下一屆駐村藝術家的遴選辦法，駐村時程從明年2月25日至翌年2月29日止，即日起至1月6日受理申請。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮桂花巷藝術村可以算是近年鹿港人氣最旺的招牌之一，透過不同地域、特色的藝術家進駐，產生碰撞激出藝術火花，搭配每年春夏秋冬不同季節的活動，吸引海內外遊客朝聖，逐漸打開桂花巷藝術村的知名度。

許志宏說，桂花巷藝術村過去是日式宿舍群，在王惠美縣長當年擔任鹿港鎮長內任，爭取千萬整修，目前桂花巷藝術村內共有10個工作室，提供藝術家免費進駐，營運方向包括視覺藝術展覽、藝術文化活動、駐村藝術家計畫、藝術文化展覽及藝術教育推廣等。

許志宏強調，進駐期限以連續2屆為限，如2屆期滿後還有駐村意願者，可相隔一屆之後再度提出計畫來申請，每年申請藝術家都超過限額，因此會有專家學者組成的審查小組，包括多樣性、綜合評估等，挑選最適合駐村的藝術家進駐。