我國政府宣布參與「歐洲復興開發銀行」新成立的「平等暨性別行動多邊基金」(Action for Equality and Gender Multi-donor Cooperation Fund A4EG)，成為創始捐助國，將協助更多國家落實性別及弱勢族群平權的國際主流價值。雙方28日在台北首度合辦「捐助國日」(Donor Day)，歐銀秘書長小口一彥(Kazuhiko Koguchi)率領歐銀官員共7人來台與會，外交部政務次長蔡明彥代表接見及款宴歐銀訪團，表達我方誠摯歡迎。

外交部表示，「捐助國日」進行策略對話及業務交流會議，針對我方與歐銀合作援助烏克蘭及周邊受影響國家、參與歐銀業務擴張計畫及促成歐銀深化與台灣優勢產業對接等議題，進行討論並達成合作共識，雙方將結合我國資通訊技術、智慧城市、科技創新及資安防護等優勢領域，共同協助更多國家在綠色、數位及經濟賦權領域轉型。

外交部指出，我國也與歐銀在活動期間簽署A4EG合作協議。台灣長年施行促進性別平權及保障弱勢族群權益的政策，發展程度具亞洲領先地位。我國期待透過本基金提升歐銀受援國性別平等及弱勢族群經濟參與權，尤其著重協助烏克蘭人民，彰顯台灣為國際社會作出實質貢獻的精神。合作協議並由外交部國際組織司司長吳尚年與歐銀捐助國共同融資處長歐圖(Camilla Otto)共同簽署，外交部主任秘書徐儷文及小口秘書長在場見證。