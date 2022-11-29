據香港東網報導，英國首相蘇納克當地時間28日發表任內首次重大外交政策演講，形容英國與中國關係的「黃金時代」，隨著以貿易促使中國社會和政治改革的天真想法一同結束。他表示，中國對英國價值及利益構成有系統挑戰，但沒有把中國視作威脅，並承認西方國家不能忽視中國在國際事務、經濟穩定和氣候變化的影響能力。

蘇納克當天出席倫敦市政廳的市長宴會，他表示，隨著中國走向更強大的威權主義，對英國的挑戰與日俱增。他批評中國近期應對反防疫示威，說：「中國政府沒有聽取人民抗議，而是選擇進一步鎮壓，包括毆打一名BBC記者。」又強調要保證英國媒體和議員能在不受制裁下揭露中國的問題，包括中國在新疆的暴行，以及香港自由受限。

蘇納克強調，英國將加深與印太國家的關係，並維持或增加對烏克蘭的軍事援助，但與歐盟的協調關係不會依賴歐盟法律。他承認西方軍隊從阿富汗撤軍失敗，以及最近的經濟動蕩和應對新冠大流行的方式，均導致一些人認為西方衰弱；但他強調西方集體抵制俄羅斯已彰顯了集體決心的深度，確認明年會更新英國未來十年的國防和安全戰略。

不過，受中國制裁的保守黨前黨魁批評，蘇納克應把中國定性為威脅，又形容對方所說要展現「穩健的務實主義」是廢話，相當於英國1930年代採取的綏靖主義。工黨影子外交大臣拉米（David Lammy）形容蘇納克的演講「像粥一樣稀薄」，英國需要政策而非空談，政府迫切需要發佈中國戰略。