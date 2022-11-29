九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文辭去民進黨主席一職，行政院長蘇貞昌口頭請辭被慰留。蘇貞昌昨(28)日受訪時強調，總統提醒他，應該要緊盯國內外瞬息萬變的情勢，堅守崗位，才能回應民眾想法，做出更好的成績。對此，資深媒體人黃創夏列出過去敗選之夜後，歷屆閣揆表現，並針對蘇貞昌「堅守崗位不放鬆」言論，給了「翻白眼」的符號。

民進黨在這次選舉中慘敗，蘇貞昌口頭請辭獲蔡英文慰留，挨批戀棧。蘇貞昌昨表示，身為執政團隊的一員，在第一時間就向蔡英文請辭，但蔡英文提醒國內外嚴峻情勢瞬息萬變，應該堅守崗位，緊盯情勢並隨時應變，「許許多多正在進行的工作，一點都不能放鬆，才能回應（人民），同時要做出更好的成績」。

對此，黃創夏昨日在臉書列出過去敗選之夜後，歷屆閣揆表現。2014年九合一大選，國民黨慘敗，江宜樺正式召開記者會，宣布為國民黨敗選負起政治責任，辭去閣揆。2016年，國民黨在總統、立委選舉中慘敗，毛治國開臨時行政院會，宣布總辭。2018年九合一選舉民進黨慘敗，賴清德宣布為敗選辭職負責，蔡英文曾予慰留，賴最後撐完立法院會期才離開。針對蘇貞昌口頭請辭被慰留，並強調蔡總統提醒他要堅守崗位一事，黃創夏則給出「翻白眼」的符號。

此外，黃創夏也提到，高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，此二市三縣人口僅約605萬人。黃創夏認為，若不全面重組內閣，就算贏了總統，立法院席位堪憂。