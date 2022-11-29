國防部發言人孫立方。國防部提供。

美國華爾街日報指出，美國持續提供烏克蘭武器對抗入侵的俄軍，卻導致對臺軍售延遲交貨情況惡化。對此，國防部發言人孫立方表示，有關軍售案，俄烏戰爭、疫情封控等因素，確實會造成一些影響。但國軍並不會以此為理由毫無做為，而是會與美方共同努力，審慎嚴謹的管制、解決所遭遇的困難。目前所有美國對我們的軍售案，均按相關軍售程序進行，至於執行中的具體進度，均列為雙方機密資訊，不會公開對外說明。

孫立方同時強調，我方亦循國安、外交及國防體系，同步確保各項對美軍購案均能如期交運我方。

外電報導，據美國會官員和其他熟悉此事的人說，去年12月積欠的交貨量超過140億美元（近4343億新台幣），現在已經增加到187億美元（近5801億新台幣）。積欠的武器裝備中包括2015年12月訂購的208枚標槍反飛彈和同一時間訂購的215枚地對空刺針飛彈。

此外，日前在屏東基地發生E-2K衝出跑道，孫立方說，該架飛機目前在棚廠內進行修復評估中，後續將由相關專業單位，持續執行整體修復工作。此外，空軍也同時提高E-2K整個機隊的妥善率，確保空防戰力不致產生罅隙。