民進黨嘉義市長候選人李俊俋在抽到2號進行掃街拜票。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠因出席議會質詢未到場，由競選幹部全為抽籤。（呂妍庭攝）

嘉義市長重行選舉號次抽籤今上午登場，民進黨嘉義市長候選人李俊俋在台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、立委王美惠等輔選團隊陪同下至嘉市選委會抽籤，李俊俋事後表示，嘉義市長選舉是民進黨敗選後，最重要的一場選舉，希望大家重燃熱情，一起關心，翁章梁也說，民進黨除會做敗選檢討，全黨一定會盡所有力量來打這場選戰，讓嘉義市迎回鄉親信任，取得勝選。

上午嘉義市長重行選舉，5名候選人中僅國民黨黃敏惠因出席議會質詢未到場，其他4人都親自抽籤，李俊俋則由翁章梁、黃偉哲、國策顧問黃俊森、王美惠、民進黨市議員暨黨部主委黃露慧、蔡文旭、黃大祐、黃盈智、黃敏修、林煒軒等議員當選人到場，展現團結氣勢，並在抽到2號進行掃街拜票。

李俊俋首除感謝大家陪同抽籤，談到11月26號投票結果，李表示這是對民進黨一個警訊，除要充分檢討，也要抬起頭來，邁向前方，呼籲市民以及台灣民眾，一起關心這場選舉，「這是民進黨敗選後，最重要的一場選舉，也是第一場選舉」。

李俊俋也再次提及嘉義市經濟發展遲滯、就業不易、年輕人大量流失、公共建設執行力差等問題，指市民已經給黃敏惠市長13年了，但這些問題沒有解決，強調他這段時間已在各方向提出解決方案，希望利用未來3個禮拜時間，讓市民清楚知道嘉義市面臨的問題，「這是一個嚴肅的時刻，需要一個專業的市長」。

李俊俋也談到近期大陸抗議事件，提醒大家民主政治的重要、珍貴，「台灣的民主政治，是過去大家努力而來，不要輕忽每一次選舉，勇敢站出來投票，這才是真正對民主的付出」。

翁章梁除說李俊俋和自己同樣抽到2號是好號碼，也說整個民進黨除了會做敗選相關檢討，嘉市重行選舉也是民進黨縣市長選舉敗選後，第一場選戰，「全黨一定會盡所有力量來打這場選戰」，讓嘉義市迎回鄉親信任，取得勝選，也再一次贏得所有鄉親對民進黨的信心和支持。

黃偉哲則以遠光燈和近光燈比喻李俊俋有全國性事務的視野，也有基層經營，未來希望在市政上，能夠嘉義縣、市、台南市連成一氣，做最好的綜合規畫，讓嘉南平原有更好的發展。

黃敏惠在得知再度抽到「1號」，表示我們沒有很多資金，再來還是要務實地去做」，指這幾年的認真努力，相信市民都有看到，並強調，基層努力耕耘才是重要的基礎，嘉義市是民主聖地，每個人心中自有一把尺，市民看的不單是選舉期間的表現，而是整體的努力和付出。