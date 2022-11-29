中華(2204)明年甩開業外轉投資鉅額虧損，獲利可望回升，周二股價衝上58.5元之7月21日除息後的最高點，爆量創下四個月高價，然11月以來已漲四成，午後漲幅收斂，尾盤翻黑，收跌1.08%報55.1元，不過5日線仍上揚態勢。

中華因前期營收基期較高，且受疫情升溫、車用晶片缺料影響，整體市場下滑，今年前9月營收218.55億元，年減11.55%。因公司控管費用且提前備料，毛利率提升至17.31%，營業利益年減8.88%。不過因業外認列轉投資新安產險防疫險保單虧損86.27億元，業外淨收入下降至-57.65億元，稅後純益-46.39億元，前三季EPS為-8.38元。若排除新安產險虧損影響，EPS達6.85元。

中華因防疫險理賠損失導致2022年虧損，不過可望在2023年獲利回升。法人預估，2022年本業獲利小幅增長，但受新安產險防疫理賠損失影響，整體營運大幅虧損，預估全年EPS為-8.30元。而因2023年新車銷售展望樂觀，且無業外損失影響，法人預估，2023年獲利能力大幅回升，EPS達7.44元。因市場認同其獲利回升題材，近期評價翻升帶動股價大幅走揚，法人投資建議維持買進，目標價調升至67元。

因台灣車市需求下滑，中華預估今年度銷售量為4.5萬輛，年減11.76%。預估四輪外銷1000輛、電動機車6830萬輛。法人預估，2022年營收296.07億元，年減4.88%。雖受原物料上漲、車用晶片短缺影響，但因公司控管費用且提前備料，預估毛利率表現穩定，營業利益23.08億元，年增13.14%。然考量業外認列新安產險防疫理賠虧損，預估稅後純益-45.93億元，EPS為-8.30元。

因公司強化新能源車型產品線、主力車型改款，且2022年新導入MG品牌將持續推出全新車型，2023年內銷展望樂觀，預估為5.3萬輛，年增17.78%。而電動機車也將推出全新車款，預估銷售1萬輛。預估四輪外銷穩健增長至1050輛。法人預估2023年營收332.66億元，年增12.36%，毛利率小幅增長，營業利益27.88億元，年增20.84%。因無業外轉投資鉅額虧損影響，整體獲利可望回升，稅後純益估達41.16億元，EPS達7.44元。