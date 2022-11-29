46歲天后張惠妹自1996年出道至今，擁有不少經典代表作品，受到一票忠實粉絲的愛戴，近年因為家族遺傳的肥胖症以及多年的操勞，再加上邁入中年後代謝變慢，身材因此走樣，成為外界關注的焦點。近日，有網友稱讚她「瘦了真敢穿」並附上她瘦身前後的對比照，結果發現是烏龍一場。

近日，在臉書上擁有19萬追蹤的粉絲專頁「我總以為愛上一個人就是一輩子，你卻成了故事」發表一則有關標題「張惠妹瘦了真敢穿！「短褲」都直接開到大腿根，網友：『酒杯腿』太搶鏡」的長文，內容提到張惠妹是如何減重的，但是卻被眼尖的網友發現該文章的一左一右的照片，並非張惠妹瘦身對照圖，而是誤植張惠妹的妹妹Saya張惠春。

這篇貼文也湧入許多網友朝聖留言，「根本不同人也可以寫得這麼落落長」、「強烈建議小編該去掛眼科，早發現早治療」、「你是不是誤會了一些什麼」、「可是右邊是張惠春⋯阿妹的妹妹啊⋯⋯孩子」、「這是她妹妹saya啊！哈哈哈哈哈」、「肥或瘦沒差，她就是天后」