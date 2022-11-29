中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增1萬7240例本土新冠肺炎個案，相比昨天本土確診1萬0583例，暴增近6成3，也是近6天來的新高；另境外移入新增49例，確診個案中新增21例死亡。指揮中心表示，今天新增病例數較上周二少910例，減少5.0％。

指揮中心表示，今日新增之 17,240 例本土病例，為7,978例男性、9,255例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,582例)，臺中市(2,360例)，高雄市(2,128例)，桃園市(1,641例)，臺南市(1,544例)，臺北市(1,523例)，彰化縣(1,035例)，屏東縣(579例)，新竹縣(567例)，苗栗縣(489例)，雲林縣(485例)，新竹市(418例)，南投縣(362例)，嘉義縣(351例)，宜蘭縣(280例)，花蓮縣(241例)，嘉義市(195例)，基隆市(178例)，臺東縣(144例)，金門縣(84例)，澎湖縣(49例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月4日至11月25日，死亡日期介於5月27日至11月26日。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為23例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、帛琉(各2例)，泰國、紐西蘭、馬來西亞及越南 (各1例)移入，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年11月1日至11月28日。