根據112年度中央政府總預算，蔡政府對台電增資案編列1500億元，外界普遍認為是替已經破產的台電彌補虧損，但國民黨立委發現，這1500億元是用在維護和更新輸配電網，並非彌補台電持續擴大的虧損；換言之，蔡政府勢必將調漲電價，預期將衝擊民生和產業發展。

國民黨團總召曾銘宗表示，蔡英文總統在2016年2月29日宣示，10年內電價不會大幅上漲，但是在2018年4月電價上漲了3％，今年7月1日上漲了8.4％，等於是蔡英文總統任內，已經漲了11％，這樣有沒有算是大幅上漲？蔡政府打臉蔡英文總統。

曾銘宗指出，2030年必須減少甲烷排放30％，天然氣價格將會大幅飆漲，請問蔡政府要如何處理？廢核之後的燃料費用支出機會大幅提高，國內發電燃氣佔比50％，請問蔡政府要如何處理？今年歐洲電價已經飆漲5倍，甚至一度高達10倍，會不會發生在台灣？請蔡政府預為因應。

曾銘宗預期，電價勢必會調漲，因為台電預估今年燃料成本比去年增加3000億元，今年至年底累積虧損超過2000億元，甚至有可能增加到2500億元，蔡政府如何處理？蔡政府編列1500億元增資，是拿來維護、更新輸配電網，不是替台電彌補虧損。

曾銘宗質疑，今年6月29日電價審議委員會審議電價時，台電建議漲幅50.3％，最後決議調漲8.4％，剩下的42％何時調漲？這是不是代表在選後將大幅調漲電價？錯誤的能源政策，是全民負擔。

國民黨要求蔡政府，全面檢討錯誤的能源政策，這關係到民生與產業發展至關重要，多聽聽民眾和工商界的聲音。過去蔡政府基於政治考量，連續7次凍漲，最後證明這是錯誤決策，蔡政府必須道歉。最後，蔡政府必須出來說清楚，年底選後，在明年上半年是否再大幅調漲電價？