警政署長黃明昭強調，整飭警紀，要勇於面對問題，絕不護短。（警政署提供）

九合一選舉前連串被爆料的「招待所之亂」，引發檢警風紀動盪，為展現整飭警察風紀決心，警政署28日召集全國各警察機關督察長至署開會，署長黃明昭要求各單位主官及督察主管對於查處警風紀案件，務必破除情面、追究到底，如有違法違紀徵候，應立即查處絕不徇私護短。警政署強調，整飭警紀，要勇於面對問題，絕不護短

黃明昭也要求各級主官應負起責任展現決心，再有發生重大警風紀案件而未主動積極查處者，機關主官及督察主管列為「職務調整」重要參考，以展現維護警風紀決心。

警政署督察室指出，對於少數員警涉及洩密、出入不妥當場所、貪瀆等案件，署長黃明昭深感痛心，並責由相關單位全力配合後續偵辦作為；另防制員警酒駕部分，再有發生酒駕累犯或肇事逃逸等重大違法案件，將予以斷然汰除，絕不寬貸。

警政署督察室表示，風紀是警察機關的命脈，警政署將督同各警察機關持續加強考核、主動積極查處，並精進各項警風紀作為，以落實「警紀警辦」、杜絕貪腐、整飭警紀的自清目標。

新北檢月初指揮刑事局偵辦可疑金流至少27億的郭哲敏地下匯兌洗錢集團，但郭哲敏在搜索前已出境。接著警大校長陳檡文等檢警陸續被爆料曾出入過郭哲敏旗下的招待所飲宴，引發譁然，並被質疑是否有檢警包庇、貪瀆情事，包括北檢、新北檢等單位都在查。

其中信義區的「松勤88」會館，傳出有大量官警出入的監視畫面，幾年來出入的官警恐多達300人，且警政署已取得相關監視畫面等檢舉資料，警政署後續將如何處置，各界都在看。