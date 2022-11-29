九合一大選執政黨慘敗，台股經過昨（28）日一天反應後，今天伴隨著陸港股強彈而上漲百點，其中，具有小英概念股的政策指標股，台船（2208）及漢翔（2634）股價雙拉升至漲停，長榮航（2618）及華航（2610）受惠解封題材，也大漲約5～7％，貨櫃三雄也齊步攻堅，帶動航運股午盤過後大漲3.5％以上。

航運股今天扮演台股多頭指標類股，指數一路從早盤的小跌拉升翻紅，到12點過後更是賣力放量急拉，盤中最高來到162.5點，漲幅超過3.5％。

上市航運股除了台船及漢翔漲停外，航空雙雄在政府宣布12月1日起室外可不戴口罩的利多加持，股價同步強彈，長榮航大漲超過7％，華航也漲將近5％，亞航上漲逾2.6％，另外，志信、彗洋-KY、新興、榮運、裕民、中櫃、中航、四維航、宅配通等，包括散裝航運、貨運承纜、陸運股等，通通一起大漲1～5％。

此外，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海今天股價都大漲2％以上至3％之間，三大權值股齊漲，並帶動航運類股指數大漲，居台股各類股指數中最亮眼族群。