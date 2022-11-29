世足賽事精彩連連，球迷High運彩投注更逾30億元。根據台灣運彩統計，本屆世足賽截至小組賽第二輪結束，投注金額已達31億元，已超過2014世界盃總銷售金額24億元，同時也較上一屆世界盃第二輪結束時銷售成長超過7成。另外，高中獎也頻傳，有民眾重押高賠率項目加「串關」，用200元抱回112萬元。

台灣運彩表示，截至小組賽第二輪結束，台灣彩迷對於日、韓兩國出賽投注熱度最高，運彩投注金額前五名的賽事中，有四場賽事都和日韓有關，依序分別為南韓對烏拉圭1.48億元、沙烏地阿拉伯對阿根廷1.36億元、哥斯大黎加對日本1.28億元、迦納對南韓1.27億元、日本對德國1.24億元。

此外，不少球迷則是押高賠率隊伍，也使得高中獎頻傳。據指出，有民眾購買11月28日塞爾維亞對喀麥隆正確比數3:3賠率140倍及迦納對南韓正確比數3:2賠率40倍串關，才投注200元，中獎金額高達112萬元；還有消費者購買相同場次的正確比數100倍及40倍的串關，投注3,300元，中獎金額高達440萬元。

依賽事結果來看，目前確定晉級16強的隊伍包含法國、巴西以及葡萄牙；確定出局的包含地主卡達以及加拿大。

29日晚上第三輪開踢，A、B兩組最後兩場賽事，厄瓜多對塞內加爾、荷蘭對卡達，威爾斯對英格蘭、伊朗對美國，攸關最後誰能晉級。台灣運彩A組「小組第一、二名」玩法，荷蘭-厄瓜多1.35倍、荷蘭-塞內加爾2.80倍、厄瓜多-荷蘭7.75倍、塞內加爾-荷蘭18.00倍、塞內加爾-厄瓜多55.00倍、厄瓜多-塞內加爾130.00倍。

同樣B組也有「小組第一、二名」英格蘭-美國1.80倍、英格蘭-伊朗1.90倍、伊朗-英格蘭9.50倍、美國-英格蘭11.00倍、英格蘭-威爾斯22.00倍、伊朗-威爾斯850.00倍、美國-威爾斯850.00倍。運彩表示，為確保場中投注派彩的正確性，世界盃足球賽事投注將在整場比賽結束後再統一進行派彩。