中信兄弟啦啦隊成員謝凱蒂長相甜美、身材曼妙，因在球場應援時的豐富表情，被球迷稱作「浮誇甜心」，而神似許瑋甯的混血外貌，還擁有「小許瑋甯」的美名，不過近來已加入啦啦隊13年的她，在社群笑說，其實起初走的是氣質甜美路線，對比現在，她不禁感嘆「是不是回不去了」，並說道「這是誰啦。」

謝凱蒂21日在臉書透露，前陣子她的電腦硬碟損毀，報修開價竟到快3萬元，但由於裡面有2008年到現在的照片，只好忍痛砸下大錢，所幸這項舉動很值得，近來她整理照片時，意外發現啦啦隊成軍第1年的青澀照片，可見她當時的笑容靦腆可愛，與現在「ㄎ一ㄤㄎ一ㄤ」(指無厘頭)的風格有不小反差，讓她不禁笑說：「以前我真的是走氣質甜美風格，連哭泣也都很唯美～是不是回不去了」。

照片一出超過萬名球迷點讚朝聖，並在留言區回應她，「哇嗚這是誰啊！也太清純了吧，現在的凱蒂發生了什麼事」、「事實證明..諧星才是妳應該走的路！！」、「吸睛的浮誇，無損凱蒂分毫的美貌與氣質」、「絕對不是黑歷史！繼續給我們人來瘋、浮誇的凱蒂！」、「哇！好年輕回憶氣質甜美，現在更熱情，都很討人喜歡」，掀起不小的討論。