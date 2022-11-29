台中市長盧秀燕勝選後29日首次主持市政會議，盧秀燕表示，因應疫情趨緩、選舉告一段落，年底前台中推出4大節慶接力登場，包括正在進行中的台中購物節、台中國際花毯節、首度舉辦的台中市民野餐日及跨年晚會，歡迎民眾共襄勝舉。

盧秀燕提到，「台中購物節」活動直到12月24日止，還有4萬多個現金獎等大家來抽，天天抽3000現金1700名、周周抽10萬現金、月月抽100萬，最後還有精品好宅和油電車，本周六「台中國際花毯節」將在新社熱鬧登場，從12月3日至18日為期半個月，打造「台版普羅旺斯」。

盧秀燕也預告，12月11日將在中央公園舉辦「台中市民野餐日」，今年是首次舉辦，希望大家遵守相關規範，野餐完後要將垃圾帶走；市府也將循往例辦理跨年晚會，今年卡司及天團為全國最強，外縣市民眾可以準備到台中共襄盛舉。

盧市長指出，因應中央防疫指揮中心宣布，自12月1日開始，戶外可脫口罩，也可逐桌敬酒，於室內唱歌、拍照、及三溫暖等場域，得免戴口罩，地方政府會配合此項政策，相關防疫指引也會隨之調整，台中市的防疫政策跟中央一致。