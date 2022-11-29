高雄12月起16處車流多路口科技執法上線。此圖為路口科技執法位於三民區民族一路、建工路口。（崔正綱攝）

高市警提供16處路口科技執法位置。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

高市警提供16處路口科技執法位置。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

高市警提供16處路口科技執法位置。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

高市警提供16處路口科技執法位置。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

高市警提供16處路口科技執法位置。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

高市警提供16處路口科技執法位置。（高雄市交通大隊提供／崔正綱高雄傳真）

為了降低車禍，高雄市在易肇事路口設置科技執法，借助科技改善車禍亂象。據統計，今年事故較前3年同期平均減少98件，已然發揮成效。高市警方將於12月1日起，在市區中正、四維、大順路等16處多車流路段增設取締，期盼能降低交通事故發生。

高雄為了降低車禍事故發生，從2019年起陸續在左營區大中二路與華夏路口、博愛二路與新莊一路口、鳳山區過埤路與鳳頂路口、前鎮區中山四路與中安路口、大寮區市道188與鳳林二路口等易肇事路口建置多向違規「路口科技執法設備」。

增設後成效如何？據交通大隊統計，上述路段今年1月至9月交通事故共發生201件，而未設置科技執法前3年同期平均值為299件，減少98件，下降幅度達到32.8％，有效降低事故發生。

為擴大防制車禍效果，高市警局於車流路段較多的路段增設科技執法，其中苓雅區最多，共有5處增設，分別分布在苓雅區中正一路與高速公路西側便道(北向南)、中正一路與大順三路跟河南路(西向東)、凱旋三路與三多二路(南向北)、輔仁路與中正一路(南向北)、四維一路與凱旋二路（輕軌、南向北）。

其次為左營區、小港區並列第二，均設有3處，左營區分布在翠華路與勝利路(北向南)、大中二路語文自路(西向東)、新莊一路與新榮街(西向東)；小港區為中鋼路與沿海二路(西向東)、中山四路與大業北路口(東向西)、中山四路與平和東路(北向南)。再者，前鎮區共有2處，為中山四路與鎮海路(北向南)、二聖一路與凱旋三路（輕軌、南向北)。

此外，鳳山區、三民區、岡山區皆為1處，分布於過埤路與鳳頂路(西向東)、民族一路與建工路(南向北)、岡燕路與聖森路(南向北)，總共等16處新增路口科技執法及固定式測照設備，自今年12月1日起正式執法取締。

科技執法監測闖紅燈、紅燈左右轉、越線、未依標誌標線行駛等違規行為，再透過AI影像分析辨識，能有效舉發違規行為，並進行開罰。

警方表示，未依標誌標線行駛、紅燈左右轉，皆依規定裁罰600至1800元罰鍰、越線則處900至1800元罰鍰；闖紅燈則處1800元至5400元罰鍰。建置路口科技執法，非以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念，以降低交通事故發生。