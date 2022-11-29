選舉剛落幕，成功6連任的國民黨台南市議員蔡育輝29日再度尋找女性接班人，力拚4年後第五屆市議員選舉，他願意退居幕後抬轎。蔡育輝說，「選民不是不喜歡國民黨，而希望更應積極培養年輕人」，國民黨在台南雖然推出多位「新人」，但僅稱得上「年輕人」的蔡宗豪當選。

蔡育輝近年一直有心想為國民黨培植新人，去年底，距離第四屆市議員選舉僅剩1年的時候，他發出「徵才啟事」誠徵女性接班人，投入今年南市第一選區選舉，他願意「讓賢」退居幕後，可惜至今年初都沒有人應徵，讓他只能再次披上戰袍競選連任。

國民黨這次提名19席，結果最後拿下15席，蔡育輝認為，國民黨提的人選不夠年輕化，沒辦法讓選民認同，吸引不了長輩或年輕人的關愛眼光，再來相較民進黨候選人早在初選前就開始「全面備戰」，國民黨投入時間太短了。

蔡育輝說，「選民喜歡年輕人」，雖然這次他獲得第一選區最高票，但鄉親還是比較偏愛年輕、有活力的年輕人，因此，他再度誠徵35歲以上、大學畢業以上學歷的年輕女性加入他的服務團隊，投入地方服務，磨練4年後，相信就可以獨當一面。

蔡育輝分析選舉結果，國民黨第一選區3位候選人的總得票數，比4年前減少2036票，而他自己的票數少3542票，顯見未成功拓展選票。「年輕很重要，找年輕新人參選更要及時」他說，民進黨從投票前2年就開始準備，新人經歷初選脫穎而出，就能開始勤走基層開拓票源；反之，若臨時抱佛腳就難獲好成績。