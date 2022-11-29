前空軍桃園基地設施群05警戒區修復再利用模擬圖。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

前空軍桃園基地設施群為過去重要國防軍事基地，曾見證台海戰爭與和平，在航空城都市計畫中，劃定7處公園用地和古蹟保存區，面積達13公頃，保存60多棟建築設施。現採分區分期修復，其中「05警戒區」與「35中隊飛機棚廠」先行修復，今舉辦開工儀式，未來將分別作為城市記憶博物館與籌備辦公處，預計2024年2月完工。

前空軍桃園基地建於日治時期1944年，在台海熱戰時期為北台灣重要空軍基地，冷戰中美合作時期，美方人員進駐後增建35中隊棚廠區與05警戒機堡，後經歷中美斷交與基地撤編，2013年部隊全數遷出，2016年被指定為市定古蹟，在台灣史中具重要軍事歷史與文化保存價值。

桃市府文化局今舉辦修復工程開工祈福暨工程說明會。（蔡明亘攝）

前空軍桃園基地設施群05警戒區修復再利用模擬圖。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府文化局指出，航空城都市計畫中，前空軍桃園基地設施群畫有7處公園用地與古蹟保存區，面積達13公頃，保存60多棟建築與設施，是軍事史蹟保存與新都市計畫整合的重大市政計畫，也獲文化部選為再造歷史現場計畫。因建物多，故採分期分區方式修復，考量毀損狀況與歷史價值，將先修復05警戒區與35中隊飛機棚廠。

文化局表示，工程預算5916萬元，決標金額4660萬元，共獲中央77.5％經費補助。設計監造單位建築師詹益榮說明，05警戒區構造採高強度抗爆混凝土，在當年是非常先進的技術，不過年久失修漏水嚴重，再加上頂層有1公尺覆土層作掩體，因此修復時會先清除表土、補結構裂縫、施作新防水層，再將覆土層復原，是05警戒區的修復關鍵工項。

詹益榮說，35中隊棚廠區在前期計畫主要進行緊急修復，這次針對周邊部分附屬建物結構損壞較嚴重區域進行修復。此外，古蹟現場有許多當年遺留的標線和標語，修復時也會一一重現。

詹益榮提到，此案2處建物皆位在航空城計畫外圍，有道路與基地外連接，05警戒區共有4個機庫與1棟警戒室，未來將打造多元展演、展示典藏、文創市集與辦公空間，成為城市記憶博物館，35中隊棚廠區則作籌備基地。進行古蹟建物管理維護，籌備各保溫計畫、不定期辦理藝文活動，向大眾介紹本處古蹟的重要性。

桃園航空城是台灣史上最大徵收案，開發過程涉及面積廣大的工程、古蹟保存、徵收戶補償等問題，桃園市長鄭文燦一向非常重視，無論安置住宅動工、工程管理中心揭牌相關典禮，都親自出席，但選舉結束後，鄭文燦已連3天沒公開行程，今也派副祕書長邱俊銘出席。

邱俊銘表示，航空城邁入實質開發階段，都市計畫中前空軍基地有許多設施群為古蹟，市府積極保留，陸續修復開發，未來盼逐步成立航空城博物館園區，希望在航空城開發同時，也提供地方文化設施。