網路知名YouTuber滴妹，過去因與哥哥阿滴一同經營語言學習頻道，專業又親切的形象深植人心，加上甜美的外表與不做作的性格，使她圈粉無數，近幾年她還斜槓經營起了飲料店，同樣交出漂亮成績單。而近日她為了感謝員工的這段時間的努力，特別帶著員工南下墾丁旅遊，並在社群媒體上公開多張美腿照，卻被哥哥阿滴忍不住吐槽，意外引起網友熱烈討論。

滴妹自從在2020年成立第一家飲料店後，至今已拓展了9間門市，似乎完全不受疫情影響，而她為了感謝員工們的努力，近日特別帶著員工南下墾丁放風度假，沿路經過高雄、屏東，滴妹更在限時動態上寫下「Napper Day1 其實還沒到墾丁，我們剛是在大鵬灣，遊了湖，烤了蚵、燙了嘴」。而照片中，只見滴妹穿著白T搭配黑色長褲，背對著鏡頭，但一雙白皙長腿一覽無遺。

接著滴妹再度PO文表示「這是什麼神級長腿？我在墾丁天氣晴，帶再睡5分鐘來員旅，今年坐兩台大遊覽車」。而網友看到滴妹的照片也紛紛大讚「好白好美」、「愛滴妹」、「本來腿就很長了」、「美麗」、「超白，需要美白秘訣」、「這張很可以耶」、「皮膚太白了歐買尬」、「180的長腿」、「這是什麼神級長腿」、「要謙虛」受到大批網友讚賞；沒想到哥哥阿滴看到卻絲毫不留情面表示「假的，他很矮」，讓網友忍不住大笑「哥哥別醬」、「撿到槍欸」、「好壞」吸引超過2.6萬人按讚。