民進黨九合一大敗，總統蔡英文當晚辭去黨主席，也引爆綠營改革聲浪。民進黨前立委謝欣霓表示：「早知道就不含淚投票，直接咬舌自盡。現在也不用那麼痛苦，看到這些佔盡便宜不知反省，還在對別人指指點點說三道四的東西。大悲。」似對綠營現狀意有所指，引發網友討論。

謝欣霓今（29）日在臉書發文表示：「早知道就不含淚投票，直接咬舌自盡。現在也不用那麼痛苦，看到這些佔盡便宜不知反省，還在對別人指指點點說三道四的東西。大悲。」

此文引發熱烈討論，有人留言：「妳怎麼會講這麼不正面的話，不像妳啊。」謝欣霓本尊回應：「大悲。」該網友回應：「谷底翻身。」謝則回覆：「基層都在說『也好，讓民進黨去深思檢討一下』。」

有網友留言：「唉⋯⋯互咬的兩方都很糟糕。對，我就在說何跟洪。」謝欣霓回應：「關起門來懺悔很難嗎？」不僅如此，有網友表示：「一群不知死活的死老百姓。」謝則不客氣反嗆：「這種思維，就只能繼續輸下去……」

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