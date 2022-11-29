國道1號竹北交流道智慧交控28日上路之前，車輛湧入匝道的情形。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

國道1號竹北交流道周邊交通尖峰時段經常壅塞，縣府投入2800萬元辦理智慧交通管理控制系統計畫，在23處路口完成智慧交控系統，29日上路第1天，車輛依序進匝道上交流道，交旅處估算上班族能減少10％的行車時間。

交旅處長游志祥指出，竹北交流道周邊道路上午交通尖峰時段，每小時約有11000到12000車輛湧入，往新竹市方向尖峰每小時約有2300輛車，超過每小時1800車的容量，導致車輛溢流至光明六路，造成周邊道路及路口壅塞。

交旅處經過車流大數據分析，竹北市光明六路從縣政九路家樂福路口到進入交流道約700公尺，在尖峰時段有時需要花將近30分鐘，目前仰賴執勤員警手控操控號誌及義交指揮進行車流疏解。

游志祥說，竹北往返園區主要以國道1號和自強南路上經國橋到竹市慈雲路為主，該處先執行3年7千多萬元的「大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫」，在經國橋路側設置車流偵測器，透過智慧交控執行動態號誌控制，分析發現能讓園區上班族節省20％的通勤時間。

交旅處延續先前經國橋廊帶智慧號控經驗，去年底推動「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，將原先經國橋智慧交控路廊，往竹北交流道方向擴展，以便形成整體的智慧交控路網。

游志祥指已開放光明六路禁左時段和左轉車道直行，推動竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫，在23處路口建置完成etag、攝影機及車流偵測設備完成測試，29日正式上路。

交旅處將28日8點前交通尖峰時段，從光明六路上交流道的匝道的車潮，比對29日執行智慧交管後，執行區域動態號誌控制，進行即時車流數據統計分析，初估首日能減少上班族10％的行車時間。

游志祥指出，智慧交控能讓車輛有秩序於交流周邊停等，避免車流瞬間湧入交流道匝道， 會在實施一段時間後做分析，對不足的部分做改善，相信將能大幅改善交流道周邊道路壅塞情形。