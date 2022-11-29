台灣隨國門大開、戶外口罩令鬆綁，加上農曆春節提前的共伴效應，伴手禮商機指熱可待，倍爾國際餐飲旗下，在Dcard被網友讚喻此生必吃的曲奇名店「COOKIE 886」，看準此商機趕在年前插旗竹北展分店，另一個生乳舒芙雷專賣店也將在12月中旬與大家見面。

倍爾國際餐飲集團總經理黃琮祐表示：台灣喜歡甜點的人越來越多，消費族群也趨向年輕化，不少傳統烘焙店或網紅品牌會利用數位平台提高品牌滲透，而「COOKIE 886」竹北二店我們期盼將客群從線上拓展至線下，透過實體門市、每日現製的體驗，讓客人一進門就能感受到新鮮曲奇的風味，獲得更豐富的滿足。

首店位於台北雙連捷運站附近的「COOKIE 886」，2019年品牌成立以來透過近50場快閃特賣，跑遍全台打出好口碑；品牌屆滿三年之際，在餅迷的催生下竹北二店順勢展開，將於12月1日起試營運、12月3日正式開幕，開幕首兩日只要民眾身份證號有8、8、6三碼，不需連號或同順序，皆可到竹北店兌換價值280元《經典原味曲奇》乙盒；中兩碼的民眾消費五百元，則可享當次消費折抵100元優惠，其餘民眾在12月3日~12月11日開幕期間，凡消費不限金額皆可享商品88折優惠，想一嘗曲奇名店風味的餅迷們，千萬不要錯過。

台灣烘焙產業去(2021)年產值達370億，較疫情前成長12％，證明疫情澆不熄這股甜蜜風暴，知名曲奇專賣店也驗證了這股趨勢；以台灣國碼886為發想命名的「COOKIE 886」，主打無添加任何人工添加物，嚴選「奶油界的愛馬仕」紐西蘭金桶奶油、法國曼諾第奶油、西班牙黑騎士可可粉等主原料，2019年底不畏疫情在台北市開立首店，開幕後以香氣濃郁、口感酥鬆、入口即化的曲奇餅驚豔客人的味蕾，瞬間引發網路上的熱烈討論，而成為去(2021)年網友熱議台灣前三名超美味曲奇之一；除了自用，不少民眾將COOKIE 886做為送禮最佳選擇，更創下今(2022)年初年節禮盒預購，不到一個月突破2千萬的好成績。

「COOKIE 886」竹北店為呈現品牌純粹與美好的精神，店裝設計以象徵天然麵粉的白色為主調，萃取出特有的擠花稜線、風吹流動的弧度，以CNC 3D立體加工與特殊塗料技術，呈現出鬆酥卻又滑順的質感與口感。

另外，沈浸式全開放設計，讓人走訪其中便能自然感受品牌精神與製餅的過程，再融入風旋、浮雲吊燈、麵粉袋桌、放大95倍的巨型曲奇中島等裝置藝術，將COOKIE 886 曲奇餅的形、色、質感、口感、香味完全傳遞，透過全新的視角，帶領每一位訪客來到另一種美妙的靜止時光。