此次民眾黨在士林北投議員選戰中提名2席，最後由「學姐」黃瀞瑩高票當選，陳思宇則落敗，陳也在臉書上發文指，「退出所有民眾黨群組」，引發外界議論是否退黨。陳思宇的父親、北市議員陳建銘質疑民眾黨內部須檢討，陳思宇後發文強調，沒有退黨不用猜測。

陳建銘指出，民眾黨在士林、北投拿下超過4萬票，足以讓兩人雙雙當選，卻發生這種結果，民眾黨內部須檢討反省，他也表示心痛，直言自己身為操盤手，應該負起最大責任，候選人盡力了，不應被苛責。

陳思宇表示，陳建銘所言是他個人想法予以尊重，對民眾黨她盡心盡力，擔任中央委員的捐贈百萬額度也早已繳清，現在民眾黨應該團結做事，不需要挑撥或對內找敵人。

對於外界議論，陳思宇強調，「我沒退黨，不需要猜測也不用見縫插針」，退出民眾黨群組，是因為那是候選人溝通群組，選舉結束代表任務完成，剩下自己的沉澱，希望所有事情回歸為地方做事，讓士林、北投更進步。