台股今日隨美股開低後，一度由台積電(2330)領跌逾百點、探至14449.05點，所幸鋼鐵大軍硬挺抗空，加上觀光、中小型股等走強，合力止住跌勢，隨後軍工概念族群再度發動攻勢，激勵航運、金融、汽車等類股群起而上，而權王台積電也順利翻紅走高，台股士氣大振，加上昨日走弱的陸港股今日強勢彈升，也增多頭氣氛，指數遂由下跌逾百點、逆轉勝為上漲逾百點，終場集中市場收14709.64點，漲152.77點，霸氣收復5日線，總成交值增至2136.11億元；櫃買市場則相對疲弱，收低在184.93點，跌0.46點，總成交值633.17億元。

國泰證期專案協理簡伯儀表示，台股修正後，今日轉為多方主導，近期航運股跌深反彈，外加防疫將再鬆綁，觀光族群也表態，台股今日上漲過程中克服了5日線，可惜的是量能不足，未來若量能有效放大的話，年底還是偏多的局面。

盤面上，台積電今日開低走高，收在487元，上漲1.35%；聯發科(2454)雖一度失守700元，低接買盤踴躍，尾盤收在713元，上漲1.42%；金融類股成為今日撐盤的重要角色，開低整理近30分鐘後，由三商壽(2867)率先喊衝，國泰金(2882)、富邦金(2881)、新光金(2888)等跟進，類股指數也一路走高，終場彈升1.95%，成為台股盤中翻紅助攻手之一。

航運類股受惠軍工、觀光題材兼具，今日類指飆漲3.24%作收，其中，軍工概念的台船(2208)衝出逾1.2萬張大量、漢翔(2634)噴逾6.6萬張天量，盤中雙雙攻上山頭高掛紅燈，另，具觀光題材的航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)雙雙爆出逾13萬張大量，股價分別高飛逾7.5%、5%。

這一波從低點到高點，已經上漲2000點，凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷表示，隨著短線來到超漲階段，施政廷提醒投資人，宜提防盤勢波動加劇，建議以多因子高股息ETF投資策略分散風險，因應盤勢變化。當指數回到14000點以下是很好的分批佈局進場時機，並建議將投資重心回歸基本面，關注具備抵禦景氣逆風能力的高盈餘品質公司。

施政廷表示，市場雖預期企業獲利仍在下行階段，但若等企業獲利落底再進場布局，往往會錯過最佳進場時機。依據過往歷史經驗顯示，美國OECD領先指標是台股企業獲利的先行指標，美國OECD領先指標低點出現後的3-6個月左右，有機會見到台股企業獲利翻揚向上。