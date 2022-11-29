葡萄牙B.費南德斯（Bruno Fernandes）在與烏拉圭的比賽中個人貢獻球隊的2顆進球，幫助葡萄牙2比0獲勝，不但確保晉級16強，最後一場小組賽只要和局就能確保分組第1，賽後B.費南德斯接受FIFA官方訪問時表示，要將勝利獻給妻兒。

FIFA官網詢問B.費南德斯，要把對烏拉圭這場勝利獻給誰，他回答：「給我的妻子和一雙兒女，我的孩子們在賽前跟我說：『爸爸你會進兩球喔！』雖然我老婆覺得兩球有點誇張了，但賽後她應該覺得孩子的童言童語一點都不誇張了。我很開心能幫助球隊奪勝，這是最重要的。」

被問小組賽2連勝後，是否認為葡萄牙更有信心去爭取決賽甚至冠軍，B.費南德斯說：「不論今天比賽結果如何，我相信團隊的信心都不變。信任和信心來自整個隊伍而非比賽結果，當然，有好成績會帶來更多士氣，但我們隊員間的信賴不管發生什麼事，都會保持完好的。」