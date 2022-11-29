納智捷發表全新LUXGEN URX NEO，外觀、內裝重新演繹其與眾不同的特色，在車頭、車尾啟用n⁷的設計語彙，並以大氣簡約的品牌銘牌點綴，展現次世代新能源車的最新造型風格，全新導入的璀璨金、星曜灰時尚車色，加上全車系升級ACC全速域主動車距巡航功能，讓人耳目一新。

納智捷表示，透過URX NEO重新定義品牌對未來智慧移動服務產品的四大理念：首先，以風格定義汽車，為URX車系導入全新的外觀造型，採用與次世代電動車款相同的「純粹亮點」設計語彙，搭配令人耳目一新的璀璨金、星曜灰。

其次，以軟體定義汽車，引進更加先進、人性化的LUXGEN THINK+ 5.0人因介面，讓手機連線更加簡便；第三是全車系升級搭載具備ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助系統；最後以安全定義汽車，讓車主開起車來更輕鬆，大幅降低長時間及高速路況下的疲勞感、解放緊張的雙腳。

納智捷表示，整體可以說是在延續URX車系一路以來一車多用、以場景定義汽車的設計初衷，在無限可能的優異車格基礎上，更進一步加深了科技、時尚、簡約的性格，讓消費者能與URX NEO一起成為更加美好的自己。

URX NEO 5人大生活家版正式售價94.8萬元；URX NEO 7人大生活家版售價113.9萬元，還有搭載多功能斜坡板的URX NEO 5+1樂活版，售價89.8萬元；7人樂活版售價為98.8萬元。即日起至12月30日，URX NEO大生活家版還能享有「風情萬種專案」：加贈限量Two-Tone歐風雙彩車色（價值1.5萬元），免費升級LINK+智聯網系統（價值1.5萬元），以及可用手機遠端掌握各種車輛狀態（可遠端遙控車輛啟動與一鍵清新功能），成為風情萬種的大生活家。