九合一大選落幕後，高雄市小港區港明里里長當選人李文正傳出因病逝世，小港區公所和高雄市選委會都證實此事，由於李文正多屆里長，對於案件都是親力親為，許多人都感到不捨；高雄市選委會表示，等接到區公所公文後，會在3個月內重行選舉。

高雄市小港區港明里長這次同額競選，由無黨籍里長李文正拿下1305票，成功連任，未料卻傳出他因病逝世。

小港區長謝水福證實，李文正於28日上午因病過世，他平常就固定需要洗腎，他擔任過許多屆里長，雖然是斷斷續續，但他對於里民任何案件都親力親為，常常跑區公所辦理事情，熱心服務，區長大讚他是優秀里長，大家都相當不捨、惋惜。

對此，高市選委會證實，里長李文正昨天病逝，目前尚未接獲小港區公所公文，等接獲公文後，將從死亡日起3個月內重新辦理選舉，包括發布重行選舉公告，受理里長候選人登記及領表共7天，經審查資格通過後再辦理選舉。