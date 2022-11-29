對於綠營兩位新人都當選，戴湘儀持正面態度看待，認為可以彼此激盪出對市民更好的做法。（戴湘儀提供）

九合一選舉上周落幕，從市府團隊參與選戰的「侯家軍」戴湘儀最終以1萬7千餘票當選，順利入主議會。不過距離正式就任還有將近一個月的時間，戴湘儀表時除了先讓自己休息之外，也會趁這個時間充電，參考國外的案例，以利未來政策的推行。

戴湘儀表示，想趁著選後到就任前這段時間，讓自己先好好休息一下，不論是身體或心理，利用這段時間運動、旅遊以及陪伴家人，除此之外，也會趁著這段空檔，替自己充電，搜尋一些國外的案例，作為未來新莊可行的政策參考，目前會著重於教育、文化、性別友善相關等相關議題。

對於就任之後的規畫，戴湘儀說會優先盤點新莊各學校周邊路口安全性，盤點新莊各學校周邊路口安全性，以及針對新莊的學校資源配置，積極推動老舊校舍、校園游具的改建，並且用兒童參與式工作坊，讓孩子們可以決定自己的校園長什麼樣子，同時，提倡「兒童友善辦公室」成立，跨局處整合兒童遊戲環境。

此外，也會積極要求市府在塭仔圳社福用地、交三用地提早進行規劃，在社福用地應納入青年社宅、長照機構及公托公幼；交三用地的部分，因鄰近輔仁大學，會希望規畫為國際化的青創基地，協助青年創業。最後，塭仔圳內的道路規畫應融入美感設計，讓13座公園各有特色，使孩童享有多元的遊戲權。

至於此次選戰，綠營推派的兩位新人也都當選，是否會擔心表現被拿來做比較？戴湘儀則回應，新人上任充滿動力、衝勁與各種想像空間，各自都有想著力的議題，反而可以互相切磋、交流，甚至激盪出更好的做法，如此一來，對於市民也會更好。

戴湘儀也強調，市政工作應以市民的福祉為優先，不分藍綠大家一起努力推動，才能為新莊的市民創造更好的生活。