台中一名女子去年與王姓男網友相約看電影，未料卻在觀影的密閉包廂中，遭到王男強行性侵，事後女子逃離現場後，由父親報警處理。一審依強制性交罪，處王男有期徒刑1年10月，案經上訴，被台中高分院駁回。可再上訴。

判決書指出，王姓男子2021年11月28日晚間與女網友小花（化名）相約見面，兩人於密閉包廂單獨看電影，未料，王男慾望沖昏頭，無視小花抗拒，強行以體型優勢壓在小花身上強吻並侵犯得逞，事後小花逃離包廂坐計程車返家，由父親報警處理。

台中地院審理時，王男認罪，法官認定王男已為心智成熟的成年人，卻只為了滿足個人慾望，在四下無人的電影包廂，違反小花意願強制性交，已經嚴重侵犯小花性自主權並造成其身心嚴重受創，且王男2020年間才犯下相似的妨害性自主案件遭判緩刑，卻在保護管束期間再犯案，實在不可取，酌情後依犯強制性交罪，處有期徒刑1年10月。

案經王男上訴，王男稱自己愛慕小花，但一時未能控制情慾，觸犯刑法也讓他深感懊悔，他並無傷害小花的念頭，案發後有主動與小花和解並依約定賠償中。

台中高分院重新勘驗證據，認為王男雖稱自己愛慕小花，不願傷害對方，但王男才進入包廂沒半小時就犯案，不理會小花哭著掙扎說不要，案發後持續傳訊息，稱要匯款給小花，希望小花不要告訴父母也不要報警等。

法官認定，王男明顯知情小花拒絕發生性行為卻仍為之，事後的道歉也僅是基於自身利害關係考量，無視前案對網友強制性交獲緩刑的機會，且2案的犯罪類型與手法雷同，綜合考量後，認為原審已經對王男從輕量處，故王男主張原審量刑過重無可取，駁回上訴。可再上訴。

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