每個小小足球員卯足了勁拚力射門，各種動作千奇百怪，令一旁觀戰的大人們看得哈哈大笑(于家麒攝)

首場比賽最後由6歲的黃苡緁(左1)抱回冠軍、亞軍由7歲的王子懿(右3)奪得、季軍則由同樣7歲的洪翌宸(右2)拿下(于家麒攝)

2022世界盃足球賽正在卡達如火如荼的展開，位處離島的金門也瘋世足，台開風獅爺商店街搶搭這股熱潮一連舉辦3場《小小足球員PK射門賽》，首場比賽就吸引地區不少家長帶著孩子前往參加，只見每個小小足球員卯足了勁拚力射門，各種動作千奇百怪，令一旁觀戰的大人們看得哈哈大笑。

台開風獅爺商店街經理鄭志宏表示，3場《小小足球員PK射門賽》都在戶外草地廣場舉行，家長可憑全館不限金額發票或金獅影城電影票根，為12歲以下幼童報名參加。為鼓勵幼童參加足球比賽活動，準備獎品第一名【小米手環6】，第二名【NBA球帽】，第三名【金獅影城電影票】，及參加獎【璞之鍋肉盤兌換券】，以安全、有趣為核心的足球射門賽，也讓這項全世界風行的運動項目，藉由大手拉小手的方式增進親子關係。

首場比賽經過將近2小時多輪的PK對戰，最後由6歲的黃苡緁以5求全進的完美成績抱回冠軍、亞軍由7歲的王子懿奪得、季軍則由同樣7歲的洪翌宸拿下。主辦單位表示，接下來在12月3日(六)及12月17日(六)下午3點半至5點還各有一場比賽，雖然預先報名已額滿，但想參加的小朋友仍可由家長陪同於比賽當日到現場報名候補，歡迎一起來瘋世足。

台開風獅爺商店街表示，戶外活動仍可能因天氣因素而調整。提醒參加的家長及小朋友，進行活動時務必注意自身安全及補充水分，運動前應充分暖身及穿著合適的服裝，盡情地享受足球運動帶來的樂趣。報名資訊請至風獅爺商店街FB粉絲專頁或電話洽詢0800-586-188報名。

近幾年受疫情之影響，小三通持續關閉，台開風獅爺商店街人潮與業績down到谷底，但仍希望藉由舉辦更多戶外活動，讓大家盡情享受活力無限的健康生活。台開表示，風獅爺商店街擁有室內小至10坪大至500坪的商業空間與戶外園區，更擁有多元硬體資源及園區內卡士達創業中心的軟體資源，讓有心投入休閒創業的業者，提供更多經營模式與行銷策略，歡迎各項休閒創業的地方創生工作者及團體一起進駐。