路透社報導，4名消息人士透露特斯拉已推出5年的Model 3電動車準備改版，以降低生產成本，並提升吸引力。

消息人士表示，這個代號為「Highland」的改版計畫重點包括減少Model 3零組件數量與車體的復雜性，並聚焦於特斯拉買家重視的功能，如顯示螢幕。

另有消息指出，此款Model 3的改版可能還包括對其外觀與傳動系統性能進行一些調整。其他知情人士透露，Model 3的改版將以去年發布的新版高檔電動轎車Model S為基礎。

新版Model S以飛機式Yoke方向盤取代傳統方向盤，並移除按鈕和傳統通風口，使17寸的劇院級觸控螢幕成為整個內部空間的核心，以呈現極簡主義的設計美感。

改版後的Model 3將在特斯拉上海廠與加州佛利蒙（Fremont）工廠生產。特斯拉位於上海的超級工廠將在2023年第三季開始生產新版Model 3。但目前尚不清楚佛利蒙工廠何時投產新版Model 3，而Model 3改版後可省下多少成本也尚不得而知。

此款電動轎車正面臨日益加劇的競爭，中國比亞迪、南韓現代汽車等同業都已推出類似車款，而其他主要汽車製造商也將發布新車型。

中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場，但近來在當地的銷售表現並不理想。根據中國乘用車市場信息聯席會（China Passenger Car Association）公布的數據，今年前10個月，Model 3在中國的銷量較去年同期減少9%，而比亞迪的「秦」、「漢」型電動轎車則賣贏Model 3。

特斯拉尚未回應路透社的置評請求。