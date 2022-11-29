大園警方發現許男後，緊急聯絡消防人員前來協助救援。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

許男事後感謝警消協助，否則若遇大雨水位升高恐會滅頂。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區一名37歲許姓男子，今凌晨因母親不喜歡他的女友，與母親發生爭執，許男憤而從2樓跳下，負氣離家不知去向，警方接獲吳母報案後展開搜尋，發現他跌進4公尺深溝渠，隨即通報消防人員協助救援，所幸送醫後無大礙。

大園警分局指出，潮音派出所今日凌晨3時許接獲家庭糾紛報案，警方前往了解，得知吳姓婦人因不喜歡兒子的女朋友，因此與許姓兒子發生爭執，許男一氣之下竟從自家2樓跳下，離開家裡不知去向，吳婦擔心兒子發生意外，急請警方協尋。

員警研判許男從2樓跳下後，腳部應有傷無法走遠，便摸黑在住家附近來回搜尋，但找了半小時都沒看見身影，此時員警發現路旁有一條4公尺深的溝渠，懷疑他可能不慎跌落其中，便沿著溝渠查看，果然在閘門口找到受困的許男，警方隨即聯繫消防人員前來，順利將其救出。

許男表示，他因女友的事與母親發生爭執，負氣離家後在附近走路散心，但因天色昏暗，導致他不小心跌進溝渠裡，他因腳痛無法脫困，不知該如何是好，所幸警方及時發現他，否則若突然下雨水位升高恐會滅頂。

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