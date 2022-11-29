網紅陳沂頂著國立台北大學法律學系光環畢業，加上父母曾任市議員，家世背景相當顯赫，經常針對時事分享個人意見，昨（28）日深夜在臉書發表對政治的看法，透露曾有黨派希望她幫忙發聲帶風向，但都被她以兩個理由婉拒，引起網友議論。

陳沂表示自己相當關心政治，畢竟繳稅給國家，總得知道錢被政府花去哪裡，接著提到近年有一些黨派曾來與她接洽，希望能幫忙發聲帶風向，不過都被她一一婉拒，主要是即使加入或多或少能拿到好處，但畢竟自己不缺錢，加上對方給的也不夠多，沒有必要成為別人鷹犬，自然不需要跟這些人攪和在一起。

陳沂提到無法理解有些人對政治人物近乎神一般的偶像崇拜，除了不允許任何質疑外，只要有一點反對聲音，即便造謠抹黑也要硬凹到底，坦言這些行為都足以讓人喪失理智，此外，不幫任何候選人站台或是幫黨派說話，還有一個理由就是政治環境很複雜，因為知道的事情不一定是真的，但若出事了勢必要找人扛，雖然知道那些人玩不過自己，但目前唯一追求的就是過著單純的人生。

對此，網友紛紛留言：「會打搶救牌的，其實代表對自己選情完全沒有信心」、「沂真的說出很多人的心聲」、「超級欣賞妳有自己的堅持，是值得學習的對象」、「我比較反感明明錯，還要硬凹到對的豬隊友」、「選舉就是從一堆腐爛的糞坑裡，選一個比較沒那麼糞的而已，但選出來還是糞」。