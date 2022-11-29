民眾黨台北市議員候選人「學姐」黃瀞瑩，首度參選就以2萬9270票、得票率10.63%，勇奪台北市第一選區（北投、士林）得票冠軍；同為民眾黨的陳思宇則以1萬1453票落選，兩人同黨卻票數懸殊。陳思宇之父、資深台北市議員陳建銘痛批，民眾黨應檢討反省配票機制，思考為何有這麼多票源卻只當選1席，並幫女兒解釋退群組原因。陳思宇則現身回應：「我是成年人。我想講什麼，我的感受是什麼，我自己說。陳建銘議員所言是他個人想法我尊重。」

綜合媒體報導，陳建銘28日受訪稱，民眾黨在台北市第一選區拿下超過4萬票，足以當選2席議員結果卻如此，民眾黨內部應檢討反省，為何票源那麼多卻只當選1席，這也很值得新政黨作為參考。陳建銘也為女兒陳思宇解釋，她退出民眾黨相關群組的原因是，有些話語對落選者傷害很大，寧可先不看先好好沉澱。

對此，陳思宇28日晚間在臉書發文表示：「我是成年人。我想講什麼，我的感受是什麼，我自己說。陳建銘議員所言是他個人想法我尊重。」

陳思宇指出，對民眾黨她盡心盡力，擔任中央委員的捐贈百萬額度也早在規定時間內繳清。現在民眾黨應該是團結做事的時間，最不需要的就是挑撥或是對內找敵人。她退民眾黨群是因為那是候選人任務溝通群組，選舉告一段落任務完成，剩下就是自己的沈澱，她沒退黨，不用猜測也不用見縫插針。選舉已經結束，希望所有事情能回歸為地方做事，讓士林北投有更多進步的力量，一起加油。