大陸女星柳岩過去有著最性感女主播的美稱，當年以清純臉蛋以及超兇身材進軍演藝圈。性感的形象深入人心。豈料，她之後參加包貝爾的婚禮，被5男扔下水，明明是受害者，卻在事後被封殺，讓人相當感慨。今(29日)，她緊跟上世足賽的熱度，在微博上曬出嗨跳足球舞影片。引發網友熱議。

早些年，男星包貝爾舉行婚禮時，柳岩作為女方友人擔任伴娘，不料新郎包貝爾和其餘5位伴郎一時興起，意圖將柳岩扔下水，當天她穿著露肩禮服，被抓著四肢就要往泳池裡扔，而她也被嚇到不斷尖叫和掙扎，當事件影片在網路上曝光後，被網友認為包貝爾和伴郎們不尊重女性，引起熱議，身為受害者的柳岩雖然在事後向包貝爾他們道歉。但幾人還是紛紛疏遠柳岩，讓她變相被封殺。

所幸她並未氣餒，今日緊跟世足賽議題，在微博上曬出跳世足賽主題曲的的影片，要為各地的強隊加油打氣。只見影片中的她穿著一身亮眼的女僕裝，自信露出的纖細小蠻腰隨著音樂左右搖擺。性感的圓球藏在衣服裡，在魔性音樂的節奏下來回跳動，充滿活力又性感的模樣，完全看不出她已經是41歲。讓網友直呼「姐姐的腰迷花了我的眼」、「想和姐姐一樣做個閃閃發光的人」、「美貌在逆生長吧」、「好姐姐要經常露腰呀！」

事實上，儘管曝光度大不如前，柳岩仍在演藝圈中努力打拚，2019年以電影《受益人》，獲得第11屆澳門國際電影節最佳女主角，拿到人生首個影后獎座。近日推出的作品《夢華錄》也是好評如潮，其中柳岩飾演的「孫三娘」在劇中形象成功讓柳岩擺脫了「性感」標籤，讓網友們紛紛肯定她在演技上的表現。