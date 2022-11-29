國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，但因認為開票過程有疑慮，28日親赴屏東地院聲請證據保全及重新計票，未料網路社群開始瘋傳「屏東38萬有效票竟開43萬票」訊息。屏東縣選委會立即澄清是假訊息，籲請民眾勿轉傳不實影片或未經查證訊息，民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁昨晚也到縣警局報案，縣警局經過清查，以通之4名散布民眾到案說明，將依違反社會秩序維護法第63條1項5款「散布謠言，足以影響公共安寧」偵辦。

屏東縣選舉委員會針對開票過程中各投開票所選舉人票數不斷開出、滾動累計，因此不同時間點會因滾動有不同票數出現，達到38萬票時有人截圖，並依此造謠是最終票數，其實是不實訊息，並呼籲民眾維持理性，必須要查證，如果有轉傳，一定嚴辦，發文者更惡劣，將究辦到底；民眾收到未經查證的不明訊息，切勿轉傳，以免觸法。

網傳「屏東38萬有效票竟開43萬票」，縣警局清查後傳喚4名散布者到案。(戴志揚翻攝)

屏東縣政府警察局昨(28日)受理屏東縣民進黨黨部告發有蔡姓等人於網路轉傳未經查證訊息，警方表示，將依法偵辦，並通知相關人員到案說明，依法嚴辦，不容不實謠言擾亂民心、抹黑選務人員之辛苦及影響公共之安寧。

屏東縣政府警察局局長劉印宮表示中央選舉委員會及屏東縣選舉委員會與鄉鎮市公所等全體選務工作人員，都是依法辦理選務，同時計票的過程與結果也都有各黨派與候選人所推薦的監察員予以監督，並受全體國人之公開檢視，請民眾切勿聽信，更不要予以轉傳傳播散布不實訊息，以免觸法。