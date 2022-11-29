新竹市總工會辦理的「芳香精油應用班第01期」班近日結業，26位學員們學習到調配客製化精油產品與專業知識。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「勞工自主學習計畫─芳香精油應用班第01期」近日結業，26位學員們學習到調配客製化精油產品與專業知識，以及芳香療程、精油按摩舒壓等SPA相關工作服務，以利第2專長或創業能力養成。

新竹市總工會表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的26位學員，都至少完成42小時的課程，學員回到社會上，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

總工會指出，此次學員的學習期間是自10月7至11月18日，在42小時的課程中，指導老師教導學員認識周邊芳香植物，與植物各式的萃取方法，以及萃取出的精油如何應用於生活日常產品，除了創造生活用品的應用，更可以增加對精油的了解，以利往後應用不同用途的配方設計，以及精油如何搭配產品的賦香等相關知識。

學員們在結訓後，均可依據客戶要求，調配各式精油香氛產品，製做客製化產品，同時也學成精油調香專業知識的操作，亦能提供芳香的療程、精油按摩舒壓等一般SPA相關工作服務，未來都可運用於第2專長或創業能力養成。