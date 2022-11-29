桃園市從2017年起領先中央首創提供65歲市民接種13價肺炎鏈球菌結合型疫苗、66歲以上市民接種23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗，在雙重疫苗保護下，桃園市肺炎死亡率由2019年每10萬人口37.8人，下降至2021年每10萬人口34.3人，連續3年為六都中最低，市府呼籲符合接種資格且尚未接種疫苗的民眾踴躍接種疫苗。

衛生局表示，桃園除了肺炎死亡率連續3年為六都中最低以外，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）發生率也由2019年每10萬人口1.43人，下降至2021年每10萬人口0.79人，降幅達44.7％。許多人身上都有肺炎鏈球菌，可以和平共存但若有其他感染破壞粘膜和局部免疫反應，就會趁虛而入引起肺炎、腦膜炎、敗血等重症，現在已經有13價疫苗和23價疫苗可接種，最好防範的方法就是接種肺炎鏈球菌疫苗。

局長王文彥進一步說明，肺炎為國人10大死因第3位，其中冬季至春季為長者好發肺炎的高峰期，透過接種疫苗增加自身免疫力，可降低肺炎鏈球菌感染風險，呼籲設籍桃園市46年次、原民56年次的長者，可於12月31日前免費接種1劑13價肺炎鏈球菌結合型疫苗，另45年次（含）以前長者及55年次（含）以前原民長者可免費接種1劑23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局補充，冬天也是流感、COVID-19等傳染病的流行時期，具慢性病、高齡者也可與流感疫苗或新冠疫苗同時接種獲得雙重保護，提醒民眾如對疫苗接種有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。