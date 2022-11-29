高雄流行音樂中心旁的12號碼頭於今日深夜被發現有名女子載浮載沉，已經明顯死亡，經過檢察官相驗後，確認女子身高為160公分，年齡約莫60歲到70歲左右，有染髮、紋眼線以及左腳環有黑色胎記等，由於身分仍不明，除透過不同管道協尋家屬外，也要調閱監視器查證死者落海地點。

高雄港12號碼頭於29日深夜1時45分，有保全人員發現有名女子在水中漂浮趕緊報警，經消防人員將人打撈起，人已明顯死亡，由於她身上並沒有帶證件，僅有一串鑰匙及現金1000元，身穿紅色衣服，黑色長褲。

經報請高雄地方檢察署檢察官偕同法醫師相驗結果，該女性無名屍身高約160公分、年齡介於60至70歲，有染髮、紋眼線、左腳踝黑色胎記等特徵，確認生前落水無他殺。另外指示港警總隊除協尋家屬，也要調閱監視器查證死者落海地點。

另外採集指紋送高雄市政府警察局鑑識中心比對身分，同時輸入身分不明警政系統發布協尋，以及透過媒體刋登希望能協尋家屬。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。