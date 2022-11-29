九合一大選落幕，民進黨北台灣大敗，蔡英文總統為此辭去民進黨主席，行政院長蘇貞昌則被慰留，但黨內「換閣」聲音不斷，民進黨台北市議員王世堅開第一槍，要蘇貞昌負最大責任，他29日建議短期內應找前副總統陳建仁出任行政院長，2024總統人選則由副總統賴清德出馬，且為確保黨內團結一致，新任黨主席應獲賴首肯才對。

談及行政院長人選，王世堅下午在北市議會受訪表示，行政院長是總統任命，他一直認為這麼多年來，陳建仁最有高度和聲望，「陳建仁有聖光嘛，要在這麼短暫期間當中，要駕馭各種不同意見、各派系首領看法，唯有陳建仁聖光一出，大家應該會服從。」短時間內還是陳建仁最適合。

王世堅說，2024年總統人選還是賴清德最適任，若賴清德直接接任民進黨主席更好，簡單明瞭，馬上可以整軍經武、對外作戰，但賴清德個性不是這樣，對方會認為應該分層負責、照步來，因為賴清德當前還是副總統，會謹守本分。

但王世堅直言，民進黨在黨主席人選上，應該相當程度和賴清德商量，至少要經過賴清德首肯，對方能信任的人選，因為他希望2024不要再有其他狀況，直接團結一致由賴清德出馬，才是勝選最大的基礎。