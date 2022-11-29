台南市中西區大廟西羅殿天公爐被人埋入的生雞腿。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市中西區大廟西羅殿的天公爐被人埋入生雞腿，廟方人員今天清理香爐時察覺有異後，隨即發現被埋入的異物。經調閱監視錄影畫面，發現是1名留長髮的男子所為。由於廟方認為，此一做法不僅生雞腿會發臭，也影響廟譽，堪稱一大忌諱，已報警處理。警方表示，該行為已涉及刑法侮辱宗教建築物或紀念場所罪，屬公訴罪，將循線偵辦。

西羅殿管委會表示，經調閱監視器畫面，發現27日清晨將近2點多，有1名不明男子在廟前的天公爐，埋入1支生雞腿，並噴灑疑似米酒的液體。廟方除報警處理外，也在官網公布監視器畫面搜人。

廟方認為，目前還無法得知對方的用意是什麼？到底是故意為之？還是精神有問題？但因這樣做不僅生雞腿會發臭，也已嚴重影響廟譽，是一大忌諱，一定要追究到底。還好因為香爐並不大，加上廟方也時常清理，才能快速發現異狀。

民俗專家廖大乙說，從民俗的角度來看，在香爐埋入生雞腿屬於降符的一種，主要用意是「破壞神威」，加上噴灑米酒是「加催術」，加速降頭術的威力。幸好降符不能見天，一旦被發現挖出見天後，就會破功。

廖大乙還說，此法俗稱「葉仔路」，宗教狂熱者故意為之的可能性比較大，因大廟易招來忌妒，精神有問題的人不太可能如此大費周章；更何況要下降符的人也需要立重誓，對自己勢必會有非常大的反噬效果。